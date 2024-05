Cremona-Milano, Cavina: “Vogliamo chiudere nel migliore dei modi questa grande stagione”

Domenica 5 maggio alle 18:15 la Vanoli Cremona affronterà tra le mura di casa l’Olimpia Milano nella 30ª giornata di Serie A LBA. Presso la sala stampa del PalaRadi, Coach Demis Cavina ha presentato la partita.

«Peccato che sia finita perché è stata un’altra grande stagione. Come ho detto più di una volta, dà gusto quando hai il piacere della quotidianità con un gruppo di ragazzi così affiatato, che ha un’etica del lavoro importante, con uno staff in cui c’è grande sinergia. È vero: siamo all’ultima giornata e quindi da parte mia c’è un po’ di tristezza anche se i risultati sono stati clamorosi, è stata una un’altra grande stagione e vogliamo chiuderla nel migliore dei modi, quantomeno con un’altra prestazione degna di questo gruppo. La buona notizia è che abbiamo rivisto Nathan Adrian con noi, non so se giocherà e non so quanto tempo riuscirà a giocare perché di fatto sono 3 settimane che non si allena col gruppo, però già rivederlo con noi è molto positivo, lui ci tiene tanto e quindi mi auguro che qualche minuto riesca a giocare. È vero che siamo all’ultima partita ma non sembra essere l’ultima settimana, nel senso che abbiamo svolto il lavoro regolare anche in termini di intensità, abbiamo fatto ottimi allenamenti, sappiamo che giochiamo contro una squadra contro la quale non possiamo fare a cazzotti – nel senso che il risultato sarebbe scontato – dobbiamo quindi cercare di non metterla sul punto di vista fisico ma sul piano della velocità. Abbiamo lavorato tanto in settimana proprio per questo aspetto: cercare di velocizzare le nostre scelte, il nostro gioco, sia in attacco che in difesa perché fare a cazzotti con Milano sarebbe controproducente vista la loro mole, vista la loro lunghezza e stazza. Cercheremo di proporre un gioco che tenga conto del nostro avversario e delle nostre caratteristiche, anche vedendo le nostre ultime partite e tenendo conto delle assenze che abbiamo avuto in questo ultimo mese»

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Uff stampa Vanoli Basket Cremona