Cremona-Milano, Fioretti: “Campo difficile e squadra tosta, dobbiamo restare concentrati in ogni possesso”

La regular season si esaurisce al Pala Radi di Cremona. L’Olimpia gioca per diversi motivi. Il successo le garantirebbe il vantaggio del fattore campo sia nei quarti di finale che nell’eventuale finale, oltre a tenere in vita le residue, minime, speranze di agganciare il primato. Vincendo finirebbe il girone di ritorno con un bilancio promettente di 13-2 e la settima vittoria consecutiva. Per il resto, si tratta di un’altra partita per avvicinare al meglio i playoff e con la possibilità di reinserire dopo due settimane di stop anche Nikola Mirotic, sia pure con restrizione di mini taglio. Il che rende la squadra finalmente al completo con l’unica eccezione, ovviamente, di Billy Baron. Cremona è salva e non ha chance di raggiungere i playoff, ma è reduce da una bellissima stagione e soprattutto in casa è stata spesso in grado di mietere vittime illustri, inclusa la Virtus Bologna.

NOTE – Vanoli Cremona-EA7 Emporio Armani Milano si gioca domenica 5 maggio alle ore 18:15 a Cremona con diretta streaming su DAZN.

GLI ARBITRI – Manuel Attard, Andrea Valzani, Martino Galasso.

COACH MARIO FIORETTI – “Giochiamo contro una delle squadre rivelazione di questo campionato, una squadra che in casa ha battuto o messo in difficoltà chiunque abbia affrontato. Dovremo riuscire a mantenere una buona circolazione di palla sia contro la loro difesa a uomo che a zona. In difesa dovremo restare concentrati per 24 secondi in ogni possesso essendo Cremona capace di giocare di squadra e di creare canestri anche da situazioni lontano dalla palla”

COSA PUO’ SUCCEDERE – L’Olimpia entra nell’ultima giornata di campionato prima in classifica a pari punti con la Virtus Bologna ma penalizzata dalla differenza punti negli scontri diretti. Se Milano e Bologna otterranno lo stesso risultato nell’ultima giornata, indipendentemente dal risultato di Brescia, la classifica resterebbe immutata: 1. Bologna; 2. Milano; 3. Brescia; 4. Venezia. Per arrivare prima l’Olimpia deve vincere a Cremona e contare sulla contemporanea sconfitta interna della Virtus con Trento. Vincendo a Cremona, sarà matematicamente almeno seconda. Perderebbe il secondo posto a favore di Brescia in caso di sconfitta e vittoria della Germani su Brindisi.

QUALE AVVERSARIA? – Se finisse prima, l’Olimpia affronterebbe l’ottava in graduatoria che in questo caso sarebbe per forza Tortona (Milano è prima solo se Trento vince a Bologna). Finendo seconda, l’Olimpia affronterebbe la settima che sarà Trento se Tortona perdendo a Treviso non riuscirà a raggiungerla e superarla; sarà Tortona se vincesse a Treviso con la simultanea sconfitta di Trento a Bologna. Finendo terza, affronterebbe la sesta in classifica che attualmente è Pistoia e lo rimarrebbe battendo Varese in casa o in caso di sconfitta di Trento a Bologna.

