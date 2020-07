Cremona, parla patron Vanoli: “Al 99 per cento chiudiamo, ma fino al 29 luglio c’è ancora speranza”

“La decisione del CDA è stata presa, però c’è tempo fino almeno al 29 luglio se qualcuno volesse subentrare o dare una mano. Può essere di Cremona o di un’altra parte d’Italia, ma spero che si riesca a trovare una soluzione positiva. Siamo al 99% dalla chiusura. Oltre all’aspetto economico, ci sono altre preoccupazioni, in primis il tema della responsabilità e delle regole sanitarie. Non si sa se verrà consentito l’accesso al pubblico, come e quando si dovranno fare i tamponi. È tutto un’incognita. Senza certezze è difficile poter pensare di mettere in piedi una stagione. Francamente non so come facciano gli altri.”

FONTE: Uff. Stampa Vanoli Basket Cremona