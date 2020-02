Cremona-Reggio Emilia, Buscaglia : “Obbiettivo dare continuità”

“Ci attende una partita molto difficile, che per noi dev’essere nel segno della continuità – così ha esordito il tecnico – Abbiamo fatto un piccolo “click”, cercato ormai da settimane, riuscendo a dare seguito anche con i risultati a quello che di buono stavamo facendo ogni giorno in allenamento. Ora però ci attende un campo tosto, una squadra ben assortita come Cremona: è un perfetto banco di prova per cercare di avere ulteriore slancio. Dobbiamo affrontare questa sfida con ancor maggiore solidità: la Vanoli non è solo corsa, tiro e alti punteggi. E’ prima di tutto una squadra che si passa la palla con efficacia, che gioca insieme e non lo fa solo sul perimetro ma anche dentro all’area. Servirà precisione e consistenza”.



Queste le parole di Buscaglia sul nuovo arrivo Will Cherry: “Ci porterà innanzitutto quelle che sono le sue peculiarità: velocità, corsa, contropiede ed intensità. Il suo ingresso nel gruppo è stato molto equilibrato, ha portato positività e l’impatto con i compagni è stato ottimo. E’ chiaro però che stiamo parlando di una sola settimana di lavoro, tutto il resto arriverà con il tempo”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana