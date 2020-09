Cremona-Reggio Emilia, Martino ” A Cremona per continuare a crescere”

Prosegue il tour de force dell’Eurosport Supercoppa 2020 per la UNAHOTELS Reggio Emilia. I biancorossi, dopo aver affrontato Fortitudo e Virtus Bologna nelle prime due giornate della manifestazione, torneranno in campo domani alle ore 19:00 al PalaRadi di Cremona, per affrontare i padroni di casa della Vanoli.

Queste le parole con cui coach Antimo Martino ha presentato la sfida: “Si torna in campo con l’obiettivo di continuare il nostro percorso di crescita, consolidando le buone cose viste nelle prime due gare e soprattutto migliorando gli aspetti su cui invece possiamo fare di più. Ci sarà l’esordio di Josh Bostic, che dovremo inserire gradualmente all’interno della squadra, ma siamo felici di poter mettere dentro una pedina in più. Al di là di questo, dobbiamo ripartire dall’energia e dall’atteggiamento che abbiamo avuto con Fortitudo e Virtus e far sì che questi aspetti entrino a far parte del nostro DNA”.

Uff.Stampa Pall.Reggiana