Cremona-Reggio Emilia, Priftis: “Limitare i secondi tiri con una gara molto solida”

Seconda gara consecutiva in trasferta per la Unahotels Reggio Emilia, nell’anticipo di sabato sera affronterà la Vanoli Cremona, ecco le parole del coach Priftis che analizza la gara:

“Siamo alla seconda partita in trasferta, purtroppo abbiamo giocato una sola partita al PalaBigi di fronte al nostro pubblico nell’ultimo mese. Affrontiamo una squadra che ha nelle sua attitudini quella di non mollare mai e riuscendo a ribaltare situazioni che la vedevano sotto nel punteggio. Hanno una ottima capacità di lottare e questa si manifesta nelle seconde opportunità di andare al tiro nei rimbalzi in attacco. Noi dovremo fare una partita molto solida e concentrata per giocare una difficile gara in trasferta per provare a trovare il successo.“

Fonte Gazzetta di Reggio