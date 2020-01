Cremona-Roma, Sacchetti: “Squadra con giocatori che possono essere decisivi”

Dopo la vittoria al PalaVerde di Treviso, coach Meo Sacchetti torna a parlare con i giornalisti alla vigilia dell’incontro che vedrà impegnata la Vanoli, domenica prossima alle ore 17.00 al PalaRadi, contro la Virtus Roma, prima di due partite casalinghe.

Queste le parole del coach biancoblu in sala stampa:

“Giochiamo con Roma, una squadra che all’andata ci ha battuto. Entrambe le squadre sono un po’ cambiate, anche se a dire il vero più noi che loro. Roma è una squadra che ha in roster giocatori che possono essere decisivi in una partita e che in certe situazioni sono difficili da marcare.

Anche questa settimana dovrò fare delle scelte e lasciare fuori uno dei miei giocatori. Non è una situazione che mi piace ma spero di essere riuscito a far capire loro che le scelte che faccio sono per il bene della squadra. La forza di un gruppo si misura anche da questa capacità di comprensione.

Dal punto di vista tattico domenica scorsa abbiamo vinto mettendo in campo, nei minuti finali, un quintetto diverso dal solito, senza play di ruolo e con Sobin al posto di Happ. Abbiamo queste soluzioni e di volta in volta le possiamo sfruttare. E’ ovvio che con Happ che sta facendo così bene, Sobin trovi meno spazio, ma è un professionista esemplare che sa farsi trovare immediatamente pronto. Ha sempre, sia in campo che in allenamento, un atteggiamento che fa bene alla squadra e poi, prima della fine della stagione, non è detto che non possiamo provare delle soluzioni con entrambi i nostri lunghi in campo.

Dal punto di vista tecnico facciamo ancora un po’ fatica da tre. Sono momenti che possono capitare ma noi dobbiamo mantenere sempre la nostra mentalità e allenarci molto su questo fondamentale. Le percentuali, se continuiamo ad allenarci con intensità, certamente miglioreranno”.