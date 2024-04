Cremona-Scafati, Cavina: “Serve la vittoria e vogliamo trovarla insieme”

Domenica 7 aprile alle 17:30 la Vanoli Cremona affronterà al PalaRadi Scafati Basket nella 26ª giornata di Serie A LBA. Presso il nuovo partner ASPM Energia, società del gruppo Axpo con esperienza decennale nel mercato dell’energia elettrica e del gas, coach Demis Cavina ha presentato la partita al fianco di Jonathan Cavalieri.

Jonathan Cavalieri ha introdotto la conferenza stampa: «ASPM Energia è una realtà nata in provincia di Cremona a Soresina e siamo gestori di gas, luce e altri servizi. Abbiamo aperto questo nuovo store a Cremona e grazie alla partnership che abbiamo instaurato con una società fortissima nel mondo del basket – la Vanoli – ci siamo sentiti subito vicini soprattutto per i valori dello sport che ci uniscono. Siamo legati al territorio cremonese e quindi vi ringrazio per questa partnership»

Coach Demis Cavina ha poi presentato il match contro Scafati: «Prima di tutto una situazione generale della squadra. Abbiamo purtroppo avuto un piccolo infortunio di McCullough in settimana – una distorsione alla caviglia. Il suo utilizzo sarà deciso ovviamente poco prima del match; è fermo, non sembra una cosa grave ma purtroppo così vicino alla partita non è di facile gestione. Siamo tutti consapevoli dell’importanza delle partite, dei risultati e delle vittorie e quindi quello che mi aspetto e che vogliamo vedere è una squadra vorace di vittoria. In questo momento particolare dell’anno serve assolutamente avere questo tipo di atteggiamento. Abbiamo avuto tante buone prestazioni anche nelle partite meno fortunate nell’ultimo periodo ma in questo momento non bastano: serve veramente la vittoria e vogliamo arrivarci, vogliamo trovarla insieme, trovarla anche con l’energia del nostro pubblico e cercare di fare questo risultato a tutti i costi. La mentalità è questa anche durante la settimana e mi auguro – e son certo ci sarà – anche domenica per la partita»

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

