Cremona – Treviso, le parole di Lockett e Akele

Trent Lockett, ala della De’ Longhi Treviso Basket, ha presentato così in match:

“Sarà una partita fondamentale per noi, per dove siamo ora in classifica e considerando i nostri obiettivi per questa stagione, ma anche per una crescita come squadra. Arriviamo da due vittorie altrettanto importanti nelle ultime settimane e abbiamo la consapevolezza come di squadra di essere riusciti a restare uniti nei finali e aver ottenuto la vittoria. Ed è proprio su questo che abbiamo continuato a lavorare e stiamo provando a costruire negli allenamenti di questa settimana: la grinta, la motivazione alla base del nostro modo di giocare. Continuare a crescere e dimostrare che stiamo ancora migliorando nel gioco sarà il nostro obiettivo anche questa settimana. Loro hanno un roster di talento e sarà ancora più importante per noi scendere in campo con consistenza, energia e con il nostro modo di giocare per l’intera gara.”