Cremona-Treviso, Vitucci: “La rincorsa è appena iniziata, dobbiamo stare attenti e concentrati”

Domenica al PalaRadi alle ore 17.00 la Nutribullet Treviso Basket affronta per l’undicesima giornata di campionato la neopromossa Vanoli Cremona. Squadra al completo per coach Vitucci, che cercherà di bissare il primo successo stagionale arrivato domenica al Palaverde con Brindisi dopo nove ko consecutivi. La Vanoli invece sta disputando una prima parte di campionato sopra le attese, con 5 vittorie e 5 sconfitte infatti è nel gruppo delle settime assieme a EA7 Emporio Armani Milano, Bertram Tortona e Estra Pistoia. Nell’ultimo turno Cremona (quarta nella classifica dei punti segnati di media con quasi 87 a gara) ha vinto 75-68 sul campo di Varese.

Arbitri: Baldini, Paglialunga e Bartolomeo

Media: diretta in streaming video (con abbonamento) su DAZN, aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

DICHIARAZIONI COACH FRANK VITUCCI

“Dopo aver vinto la prima partita il clima certamente è più disteso nel gruppo, in palestra abbiamo cominciato a vedere qualche sorriso. Vincere indubbiamente aiuta a lavorare con più serenità, ma non abbiamo fatto niente, sappiamo che la rincorsa è appena iniziata e dobbiamo continuare sulla strada di domenica scorsa restando concentrati e attenti. Domani andiamo a Cremona, una squadra che sta giocando con grande fiducia e che sta ottenendo ottimi risultati. Sarà fondamentale limitare il loro gioco, cercare di far inceppare un ingranaggio che sta funzionando bene, ma come ho detto anche la settimana scorsa questo è un momento in cui dobbiamo guardare più a noi stessi e alla nostra crescita che agli avversari. L’arrivo dei due nuovi giocatori ha dato più concretezza alla squadra, adesso che abbiamo visto qual è la strada giusta dobbiamo continuare a spingere nella direzione che ci ha portato al primo successo e dare continuità. Fisicamente stiamo abbastanza bene, qualche acciacco di normale amministrazione, ma siamo pronti per giocare un match importante.”

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket