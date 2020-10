Cremona-Varese, Bulleri: “Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita”

cco le parole di coach Massimo Bulleri in vista di Vanoli Basket Cremona-Openjobmetis Varese:

«La settimana di lavoro è stata proficua. Ho visto tanta intensità e grande concentrazione da parte dei ragazzi che hanno voglia di continuare il percorso di crescita iniziato insieme; questo è un ottimo preludio per la partita di domani sera. La sconfitta nel derby dovrà essere di stimolo anche perché perdere, sebbene possa succedere a chiunque, non piace a nessuno; in settimana abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato nell’ultimo quarto della gara contro Cantù e domani avremo già modo di capire a che punto sia il nostro miglioramento. Attacco troppo sulle spalle di Douglas e Scola? In realtà non abbiamo cambiato nulla rispetto alle precedenti gare contro Brescia e Fortitudo Bologna. In questi casi emergono discorsi di responsabilità individuale e di desiderio di prendersi determinate responsabilità; abbiamo approfondito questi ed altri argomenti ed ho trovato disponibilità da parte di tutti. Vogliamo che la palla si muova e che tutti siano coinvolti senza paura. Dispiace per l’infortunio di De Vico, soprattutto per la persona, umanamente molto coinvolta nel gruppo; dobbiamo tamponare la sua assenza e per farlo nel migliore dei modi ognuno dovrà fare qualcosina. Nel frattempo lo aspetteremo sperando di riabbracciarlo il prima possibile anche se non vogliamo affrettare il suo rientro perché quel che ha subìto non è banale. Ferrero da 3? Giancarlo è un giocatore flessibile ma non abbiamo pensato solo a lui; una scelta definitiva ancora non l’abbiamo fatta anche perché molto dipenderà da come andrà la partita».

Uff.Stampa Pall.Varese