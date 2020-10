Cremona – Varese, il PalaRadi sarà a porte chiuse

Alla luce del DPCM entrato in vigore il 14 ottobre in merito alle competizioni sportive al chiuso e, contestualmente, della mancata adozione da parte della regione Lombardia di una ordinanza che permetta un’apertura più ampia, Vanoli Basket Cremona comunica che per il match in programma sabato sera alle ore 20:30 al PalaRadi contro l’Openjobmetis Varese, non verranno venduti biglietti al pubblico.

Qualora dovesse essere emanata nelle prossime ore un’ordinanza ampliativa della capienza massima, la società valuterà se le tempistiche consentiranno una eventuale apertura della biglietteria.

–

Uff stampa Vanoli Cremona