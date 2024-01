Cremona-Varese, parla Spencer: «Sfida importante»

Le parole di Skylar Spencer in vista di Vanoli Basket Cremona-Openjobmetis Varese:



«Nelle ultime due settimane abbiamo affrontato squadre di altissimo livello perdendo contro Venezia e Virtus Bologna; non volevamo che queste due sconfitte ci condizionassero in qualche modo, ma anzi era nostra intenzione riprendere il cammino mostrando i miglioramenti che avevamo messo in mostra nelle sfide precedenti. Siamo riusciti a farlo in FIBA Europe Cup contro Chemnitz ottenendo un successo molto importante che testimonia ancora una volta il nostro buon momento. Domenica affrontiamo Cremona in quella che è una partita molto importante per noi; non sarà facile perché giocheremo fuori casa e in questo momento della stagione ogni vittoria conta, per cui dovremo essere concentrati, scendere in campo e provare ad ottenere un altro successo. Varese? Mi piace molto. Dal giorno uno tutti mi hanno dimostrato affetto facendomi sentire parte di questa grande famiglia fin da subito. Sono sicuro che sarebbe stato lo stesso anche in caso di momento negativo, ma fortunatamente le cose ora stanno girando bene e quindi è tutto grandioso».

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese