Cremona-Varese, Ulaneo: «Vogliamo vincere di fronte al nostro pubblico»

Le parole di Scott Ulaneo in vista di Openjobmetis Varese-Vanoli Basket Cremona:

«Veniamo dalla sfida contro Brescia, una partita in cui non siamo stati noi stessi e siamo stati travolti dall’energia e dalla fisicità della Germani senza riuscire a rispondere con la stessa intensità. Domenica che torneremo a giocare in casa dovremo assolutamente mostrare voglia di vincere e di combattere mettendo tutti noi stessi. Il ko subìto domenica ci ha dato tanta motivazione in più in allenamento; l’arrivo di James Young, inoltre, ha portato una ventata di energia a tutto il gruppo e non vediamo l’ora di metterla in campo contro Cremona domani. La gara contro la Vanoli sarà una vera e propria battaglia; loro sono una squadra fisica ed atletica che ama giocare, come noi, in maniera molto veloce. Le ambizioni tra le due squadre sono pressoché le stesse e per questo motivo dovremo fare il possibile per riuscire a vincere».

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese