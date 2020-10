Cremona – Venezia, coach De Raffaele:”Dovremo essere bravi a limitare credo soprattutto il gioco in transizione”

“Troveremo certamente una squadra arrabbiata, che, come giustamente ha dichiarato il suo allenatore, non è rimasta soddisfatta della partita e che, facendo poi l’esordio in casa, vorrà certamente ben figurare. Noi credo che abbiamo il dovere, come ho detto alla fine della partita contro Kazan, di mostrare lo stesso desiderio, la stessa attenzione, sia offensiva che difensiva, perché è una strada che è già segnata, un solco che va scavato sempre di più, perché questa identità per noi diventerà un elemento costante per il resto della stagione. Cremona è una squadra nuova, con anche giocatori esordienti per questo campionato e quindi con molto entusiasmo. Dovremo essere bravi a limitare credo soprattutto il gioco in transizione e l’esuberanza di alcuni suoi giocatori. E, un’altra volta, il controllo dei rimbalzi, essendo loro molto atletici, potrebbe essere una delle chiavi”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia