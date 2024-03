Cremona-Venezia, Spahija: “Vogliamo trovare costanza nei risultati”

Domenica 24 marzo alle 16.30 l’Umana Reyer maschile torna in campo al PalaRadi di Cremona per la 24° giornata di campionato. Gli orogranata si presentano all’incontro con il secondo posto in classifica (16-7) mentre i padroni di casa sono dodicesimi (9-14). L’Umana è a caccia di punti per consolidare la propria classifica mentre i lombardi, che hanno da poco aggiunto al roster Corey Davis (19 punti all’esordio a Treviso) cercano il riscatto dopo la sconfitta a Treviso.

Sono 34 i precedenti tra le due formazioni, tra cui diverse sfide playoff, la Reyer è avanti 25-9 nel record complessivo.

Non è presente nessun ex della sfida.

La partita sarà trasmessa live su DAZN ed Eurosport 1.

Neven Spahija

Dopo una settimana dura e la vittoria contro Milano siamo tornati a lavorare con la stessa applicazione. Il problema che abbiamo avuto quest’anno riguarda la consistenza e vogliamo essere più costanti, ma non è facile perché ci sono anche gli avversari. Qui in Italia si gioca una pallacanestro molto competitiva e Cremona è una squadra organizzata con diversi sistemi. Ultimamente non gioca bene come all’inizio della stagione, ma non significa niente. Sono sicuro che sarà una partita molto difficile, ma noi siamo preparati.

Uff stampa Umana Reyer Venezia