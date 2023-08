Da Mercoledì 30 gli allenamenti di Estra Pistoia saranno di nuovo al PalaCarrara

Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, a partire da mercoledì 30 agosto, la prima squadra biancorossa tornerà ad allenarsi al PalaCarrara dopo i giorni passati al “PalaMelo” di Quarrata per permettere la realizzazione dei lavori di manutenzione al parquet dell’impianto di via Fermi.

Al momento le sedute si svolgeranno a porte chiuse per permettere le operazioni di pulizia in tutto il perimetro del palasport in seguito all’intervento realizzato in questi giorni. Successivamente la società comunicherà orari e modalità per assistere agli allenamenti.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET