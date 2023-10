Da oggi il PalaBarbuto diventa “Fruit Village Arena”

Da oggi il PalaBarbuto, l’impianto sportivo di Viale Giochi del Mediterraneo a Napoli intitolato al grande giornalista Lello Barbuto, assume una nuova denominazione.

Grazie all’autorizzazione ricevuta da parte del Comune di Napoli, alla concessione dei “Naming Rights”, è stato infatti siglato un accordo di sponsorizzazione tra la S.S.Napoli Basket e Fruit Village che consentirà al palazzetto dello sport di Fuorigrotta di avere un nuovo nome.

Per questa stagione sportiva 2023/24 infatti, la casa della S.S. Napoli Basket si chiamerà “FRUIT VILLAGE ARENA PalaBarbuto”.

I dettagli dell’importante accordo di partnership siglato fra la S.S.Napoli Basket, e Fruit Village, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni.

Dopo un importante percorso di affiancamento come main sponsor del Napoli Basket il rapporto tra il gruppo Fruit e la squadra partenopea si rafforza inserendo nei propri progetti di sponsoring anche la gestione del Palazzetto, e il nuovo nome Fruit Village Arena dell’impianto di Viale Giochi del Mediterraneo a Napoli.

“E’ con grande soddisfazione -dichiara l’AD del Napoli Basket Alessandro Dalla Salda- che la nostra società, dopo avere ottenuto pochi giorni fa la concessione per la gestione del Palazzetto dello Sport dal Comune di Napoli, da il benvenuto a Fruit Village come nuovo sponsor ufficiale dello storico impianto di Fuorigrotta. La rinnovata fiducia di una azienda importante ed emergente come Fruit Village, che decide di abbinare il proprio brand alla ‘Casa del Napoli Basket’, è un ulteriore step verso la crescita del nostro nuovo corso aziendale”

”Guardiamo sempre al futuro di questa città, la nostra vicinanza allo sport esprime al meglio il supporto alle nuove generazioni” commenta Cesare Landi amministratore del Gruppo. ”Un investimento che completa il nostro percorso aziendale, siamo davvero orgogliosi di far parte della crescita di Napoli come città e come brand in Italia e nel mondo ” sottolinea il Direttore Generale Cristian Gabriele.

L’azienda che opera nel settore travel, gestisce e commercializza diversi villaggi turistici in Italia e all’estero “Fruit di SOSET SPA “ società attiva nel mondo del turismo dal 2006 e titolare di diversi brand, come InViaggi, rilevata nel 2022 con al suo attivo 30anni di turismo che propone una serie di Hotels, Appartamenti e Tours di diverse categorie e su svariate località.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET