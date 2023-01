Dan Peterson ospite stasera a Basket Zone

By

Quella di stasera, venerdì 13 gennaio alle 24:15 su DMAX, è una puntata molto speciale di Basket Zone perché l’ospite è una vera leggenda: The Coach, l’unico e impareggiabile Dan Peterson.

Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin parleranno con lui della sua Virtus Bologna, quella che ha allenato negli anni Settanta e quella di oggi, attesa alla sfida con la Reyer Venezia che può valere la testa di serie numero 1 alle Final Eight di Coppa Italia: domenica 15 gennaio alle 17:30 in chiaro su DMAX con la telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin Giulia Cicchinè e Guido Bagatta inviati alla Segafredo Arena.

Basket Zone presenta inoltre le sfide più importanti del weekend – Treviso-Trieste di sabato 14 alle 20:30 e Sassari-Brindisi di domenica 15 alle 19:30, match in diretta su Eurosport 2 – le giocate più spettacolari, gli highlights e le menegate, ovvero tutto ciò che rende meraviglioso parlare di basket a partire da venerdì sera su DMAX.

Basket Zone è il magazine settimanale condotto da Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin e prodotto da Warner Bros. Discovery Italia, che trasmette LIVE due match per ogni giornata di regular season su Eurosport, una partita domenicale in chiaro su DMAX e ogni mese il big-match di campionato in diretta su NOVE.

DMAX è al canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky

NOVE è al canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky

EUROSPORT 2 è su discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision e Amazon Prime Channel