Danilo Gallinari di nuovo all’Olimpia Milano?

É lo stesso giocatore a fare chiarezza sul suo futuro.

“Mi piacerebbe certamente terminare la mia carriera all’Olimpia Milano”

Ha dichiarato a ‘Extratime’ su Radio Rai 1..

“Vorrei giocare un paio d’anni ad alti livelli in EuroLeague, vincendo in Italia e in Europa con la maglia dell’Olimpia… sarebbe bellissimo terminare la mia carriera così!”