Dario Hunt non parte per Varese, è rottura con la Virtus Roma

La Virtus Roma informa che l’atleta Dario Hunt ha deliberatamente saltato la sessione odierna di allenamento rifiutandosi poi di partire con la squadra per la trasferta di Varese. La Società stigmatizza il comportamento del tesserato, che disattende il contratto che lo lega al Club per tutta la stagione 2020-21 e manca inoltre di rispetto ai suoi compagni di squadra in una trasferta delicata, vista anche l’indisponibilità di Robinson per problemi fisici.

Il club valuterà i provvedimenti da prendere nei confronti dell’atleta nel rispetto del contratto e delle normative esistenti.

–

Ufficio stampa Virtus Roma