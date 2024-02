David Logan annuncia: “Mi ritiro dallo sport che amo”

By

Il veterano del basket italiano David Logan annuncia a sorpresa il suo ritiro con effetto immediato dal mondo della pallacanestro, dopo esser tornato negli USA.

“A questo punto della mia carriera penso di aver fatto tutto ciò che potevo nel gioco della Pallacanestro. Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per avermi sempre supportato negli anni. Voglio ringraziare il mio agente e tutte le squadre per cui ho giocato in questi anni. Spesso quando pensi che sei alla fine di qualcosa, sei all’inizio di qualcos’altro. Mi ritiro dallo sport che amo”.