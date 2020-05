David Moss, Brescia nel cuore: “C’è la Germani nel mio futuro. Smettere? Forse a 42 anni…”

“Quando sono arrivato in Italia (era la stagione 2007-2008, ndr), ero circondato da giocatori che parlavano solo inglese. Da compagni di squadra come Brandon Brown o Shaun Stonerook ho sentito solo parlare inglese. Anche gli allenamenti si svolgono in inglese, quindi ho sempre pensato che bastasse. Quando sono tornato in Italia, però, il mio approccio per parlare italiano è diventato più serio. Ho studiato un po’ di più, ogni giorno provo a fare pratica per essere più chiaro. E poi mio figlio è italiano, anche in futuro vorrei capire sempre quello che mi dice”.

“Il basket? Mi manca davvero tanto – spiega il capitano della Germani, a Brescia dal 2016 -. Sto facendo del mio meglio per rimanere in forma e restare in buona salute. La pallacanestro è la mia passione principale. Senza il basket, però, altre mie passioni stanno crescendo, perché ho più tempo libero per poterle praticare. La fotografia, ad esempio, mi dà la possibilità di conoscere meglio come vivono le persone in questo periodo particolare”.