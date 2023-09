David Moss si ritira dal basket giocato. Saluta un monumento del basket in Italia e a Brescia

David Moss si ritira. La prima uscita in preseason della Germani Brescia, avvenuta lo scorso 22 agosto contro la squadra NCAA della Uc San Diego) aveva già confermato, pur senza alcun comunicato ufficiale, che l’ala americana non avrebbe fatto parte del roster della prossima stagione. Poi vari altri indizi, culminati con l’intervista a Bresciaoggi in occasione del suo quarantesimo compleanno, avvenuto ieri (09 settembre 2023), in cui di fatto si è messo un punto fermo sulla questione: il giocatore simbolo del club lombardo, capitano delle ultime sette stagioni in Serie A, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e di rinunciare alla sua canotta numero 34. Per lui si apre ora una nuova pagina della vita e della carriera, che lo vedrà come guida tecnica della squadra all’interno dello staff di coach Alessandro Magro.

Descrivere cosa significa David Jerard Moss per Brescia non è semplice. Primatista per presenze in maglia biancoblu (300 quelle ufficiali), Moss è l’uomo della svolta, del destino, un giocatore in grado di rivoltare completamente la storia cestistica di una città che mancava in Serie A dal 1988 e che, anche grazie al suo arrivo, è potuta tornare ad assaporare il massimo campionato italiano.

Difficile riassumere la carriera di Moss all’ombra del Cidneo, ma quando iniziano a circolare le voci su un suo possibile arrivo a Brescia è l’inizio di marzo del 2016. Brescia naviga in A2 come una delle maggiori forze del campionato ma cerca un rinforzo americano per sostituire un Reggie Holmes che fino a quel momento non aveva convinto come sostituto di Roberto Nelson. Moss, allora 32enne e che l’estate precedente aveva chiuso la propria esperienza all’Olimpia Milano, era considerato ancora un giocatore di massimo rilievo sia europeo, ma soprattutto italiano, e si era preso un periodo sabbatico dalla pallacanestro, non avendo giocato per nessuna compagine nella stagione 2015-16. Nel frattempo, a Brescia, la coppia formata da Matteo Bonetti e Graziella Bragaglio stava cercando un secondo americano di qualità da affiancare al lungo Damian Hollins. L’ex patron della Leonessa, allora sponsorizzata “Centrale del Latte” dice che fu lui stesso a tirare fuori, quasi ironicamente, il nome di Moss durante una cena a cui era presente anche l’allora direttore sportivo Sandro Santoro. “Ci vorrebbe qualcuno di atletico e che dia una mano in difesa, uno come David Moss”: questa è circa la frase che Bonetti spesso si auto-attribuisce, affermazione da cui è nato il seme per il colpo in grado di rilanciare un’annata in cui Brescia aveva guidato il girone d’andata e zoppicato in quello di ritorno, con cinque vittorie ed altrettante sconfitte.

La trattativa c’è, l’accordo arriva ed è clamoroso. La firma sul contratto, che lo lega a Brescia fino alla fine della stagione 2016, avviene il 16 marzo 2016. E’ l’all-in bresciano per provare a regalare a tifosi e città la tanto agognata promozione, solamente sfiorata negli anni precedenti, con una finale persa a gara 5 contro Pistoia nel 2013 e una semifinale persa nel 2015 per mano di Torino. Il debutto è datato 3 aprile 2016 in casa, al S. Filippo, contro Recanati: 15 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 2 palle rubate. La settimana seguente la prima doppia doppia, in trasferta a Treviglio segna 10 punti e raccoglie 12 rimbalzi. Appare tonico, subito rodato ad un livello evidentemente basso rispetto ai suoi standard. Il resto, come si dice, è storia: la cavalcata playoff del 2016 premia Brescia dopo 20 gare, ovvero quattro serie tutte decise a gara 5: Trapani, Tortona, Scafati ed infine la Fortitudo Bologna, battuta al PalaGeorge di Montichiari il 24 giugno 2016 col punteggio di 83-59.

David Moss con il trofeo di campioni della Serie A2. Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia

Conquistata la Serie A, in estate Moss viene corteggiato da diverse squadre italiane, ma alla fine si lega ancora a Brescia con un biennale. Il coach Andrea Diana lo nomina capitano il 19 novembre 2016, dopo la partenza di Alessandro Cittadini, in un periodo non semplice. Brescia infatti parte con 5 sconfitte consecutive, di cui l’ultima rocambolesca contro Capo D’Orlando dopo un overtime. Clima pesante, Diana in discussione, e davanti due trasferte delicatissime a Brindisi e Varese. A Brindisi, Brescia va sotto anche di 8 lunghezze, salvo poi vincere sorretta da un Landry fantastico. La settimana seguente si va a Varese, proprio nella prima da capitano di Moss. La gara è tirata, punto a punto (66-68 a 1’ dalla fine). La palla, in mano alla Leonessa, circola sull’arco e arriva a Michele Vitali, che si alza dall’arco e sbaglia: il bolognese è tuttavia il più lesto a recuperare il rimbalzo e a dare la palla al fratello Luca. Vitali penetra verso il canestro, dalla sua destra arriva un aiuto e lui è bravo a leggere la situazione, scaricando all’uomo lasciato libero in angolo, il nostro protagonista. Moss raccoglie la palla in ritmo e passa alla cassa: tripla a segno, letale per Varese, Brescia può esultare e respirare. Quel canestro, tra l’altro marchio di fabbrica dell’ala nativa di Chicago, è uno spartiacque: fece capire a tutta Brescia che un campionato diverso era possibile, che una storia si poteva ancora scrivere, tutti assieme. Probabilmente il canestro più pesante della carriera bresciana di Moss.

Salvezza acquisita, l’annata successiva fu quella delle incredibili nove vittorie consecutive in apertura di campionato. Fu la stagione in cui Brescia arrivò in semifinale scudetto, riuscendo anche a sbancare Milano in gara 1, salvo poi venire eliminata in quattro contese. Alti e bassi negli anni successivi: la stagione seguente, caratterizzata dall’esordio bresciano in EuroCup, è opaca e farne le spese a fine annata è coach Diana, sostituito da Vincenzo Esposito. La squadra 2019-20 è solida, Brescia è terza in ma il Covid-19 si abbatte sul campionato, interrompendolo. Nel 2020-21 si soffre ancora, si rischia addirittura la retrocessione, con Esposito che viene esonerato a favore di Maurizio Buscaglia. La salvezza arriva e l’anno dopo, a guida Alessandro Magro, è travolgente: record assoluto di 14 vittorie di fila in campionato e terzo posto in classifica, ma purtroppo per Brescia il sogno si interrompe al primo turno playoff contro Sassari.

L’ultima stagione, quella passata, è zoppicante, ma per Moss arriva il primo trofeo conquistato con Brescia, ovvero la Coppa Italia, alzata al cielo di Torino dopo la delusione patita nel 2018 proprio contro la squadra del capoluogo piemontese. Quello forse è il momento più basso per Moss: siamo pari (67-67) e mancano poco più di 10” alla fine. Luca Vitali affretta i tempi, spara una tripla che rimbalza sul ferro e la palla sta per terminare fuori dal campo: Moss non ne vuole sapere e si getta per salvarla, ma nel farlo la consegna erroneamente nelle mani di Washington, che lancia un contropiede due contro uno, servendo Vujacic per il canestro decisivo.

Come “redenzione” con la rassegna delle Final Eight vogliamo citare uno dei suoi canestri più belli degli ultimi anni, nella finale di Torino contro la Virtus Bologna. E’ appena iniziato il terzo quarto e Brescia guida sul +13 (30-43). Sta per scadere il cronometro dei 24 secondi e Della Valle sta attaccando Jaiteh, sempre verso destra. Weems sta seguendo il taglio lungo la linea di fondo di Moss, accenna un aiuto e ADV non esita a servire la palla in angolo al numero 34. I piedi sono dentro l’arco, il capitano riceve ma ha subito Weems addosso in marcatura: finta a destabilizzare l’ala virtussina, partenza verso il centro dell’area, un palleggio con la mano mancina e poi lo stepback. La difesa di Weems è competente, ma la palla trova solo il cotone e il fondo della retina per il +15 bresciano (massimo vantaggio fino a quel momento). Due punti dal peso specifico mostruoso in quel momento della contesa.

Abbiamo parlato di giocate singole, ma Moss a Brescia (e in carriera) non è mai stato il primo violino offensivo. Non è un uomo che ama riempire i fogli di statistiche, bensì fa lavoro sporco, soprattutto nella metà campo difensiva. Negli anni la sua difesa è stata studiata e imitata da tanti giocatori, con i vari allenatori che non hanno mai lesinato sul mandarlo “in missione” contro il miglior attaccante della squadra avversaria: già perché Moss è stato in grado per quasi tutta la sua carriera di marcare con una certa efficacia tutti e cinque i ruoli, rendendo la sua presenza in campo fondamentale in fase di non-possesso. Parlando di attacco invece, quale è la nostra “gara Moss” preferita in maglia Brescia? Ce ne sono diverse, soprattutto nei primi anni in cui le responsabilità da questo punto di vista erano maggiori. Notevoli sono due dispute contro Milano: in una, giocata il 14 marzo 2021, Moss si dimostrò il migliore in una squadra piuttosto allo sbando, chiudendo con 12 punti senza errori dal campo e risultando il migliore dei suoi per valutazione (18) nonostante la sconfitta. Ma la sua miglior partita è un’altra e risale a due anni prima, sempre contro Milano, sempre al PalaLeonessa. 20 aprile 2019, anche in quel caso Brescia fa fatica in campionato e ha cambiato diversi giocatori americani che non performano. Abass fa il suo (23) ma quel giorno la luce è tutta sua: 27 punti (6/10 da 2pt, 4/4 da 3pt, 3/3 ai liberi), 4 rimbalzi, 4 assist, 1 stoppata e 1 recupero, il tutto per 31 di valutazione. Prestazione che costituisce il suo career-high in Italia, oltre che una delle prove più dominanti per un giocatore di Brescia in assoluto. Moss quel giorno eguagliò altri record personali in LBA, tra cui percentuale da 3 con almeno 4 triple a bersaglio (100%) e tiri realizzati (10), mentre la valutazione finale (31) fu la seconda in carriera.

Chi se lo sarebbe aspettato di essere qui a celebrare la carriera di uno dei giocatori più importanti della storia della nostra pallacanestro. Nessuno probabilmente, nemmeno lo stesso Moss che, per sua stessa ammissione, non avrebbe mai pensato di fermarsi così tanti anni in Italia, soprattutto tra Siena, Milano e Brescia, diventando un simbolo, uno dei giocatori stranieri che più ha legato il suo nome al nostro basket (464 presenze totali in Serie A). Divisivo, amato ed adorato dai propri tifosi, fischiato e detestato dai rivali a causa del suo gioco molto fisico, al limite del regolamento. Di una intelligenza superiore, che ha iniziato la carriera come specialista difensivo ma che negli anni è diventata una arma letale in attacco. A Brescia si è stabilito, facendo nascere qui il suo primogenito Mattia, ha legato il suo nome alla città e alla Pallacanestro Brescia, diventando di fatto la più grande bandiera della storia del club, un capitano esemplare, un’icona sportiva al pari di grandi atleti che nella città lombarda hanno scritto pagine indimenticabili di sport. Al suo arrivo lo si paragonò, per portata e clamore, a Roberto Baggio e crediamo che il paragone sia azzeccato. Lo è perché, anche se al posto del codino ci sono state per tanti anni fluenti treccine e molti più tatuaggi, oltre che un modo diverso di porsi e personalità indifferenti, il suo nome rimarrà impresso nella storia cittadina proprio come quello del più leggendario numero “10” delle Rondinelle.

“Brescia? Non capisco, cosa è Brescia?”, disse Moss quando la proposta di un piccolo club in rampa di lancio arrivò sul suo tavolo. “Mi spiegarono che era vicino a Milano e così andai, e dopo sei anni (sette, ndr) siamo ancora qua, che storia incredibile”.

Già, che storia incredibile, quella di David il bresciano. Difensore del biancoblu, per sempre.