David Okeke tornerà ad allenarsi dopo due anni di stop

Il classe ’98 David Okeke potrà finalmente tornare in campo dopo oltre due anni di stop a causa di un’aritmia cardiaca.

Era fermo dal febbraio 2018, poco prima del successo della sua Fiat Auxilium Torino in Coppa Italia, poi è stato operato due volte con interventi di ablazione cardiaca, proprio per correggere le anomalie del ritmo del cuore. Il giocatore non ancora 22enne potrà tornare ad allenarsi a fine aprile, secondo quanto riportato da Sportando. L’ala monzese potrà poi rientrare a disposizione della sua prossima squadra dalla stagione 2020/21.