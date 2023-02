Davide Casarin e la prima volta in Nazionale maggiore

By

Tra i 16 Azzurri selezionati dal CT Gianmarco Pozzecco per le ultime due gare di qualificazione al Mondiale 2023 (25 agosto/10 settembre), ci sono i tre orogranata Riccardo Moraschini, Marco Spissu e Amedeo Tessitori a cui si aggiunge Davide Casarin, attualmente in prestito alla Tezenis Verona.

E’ la prima volta che nell’era moderna un atleta reyerino cresciuto in orogranata dal minibasket, veste la maglia della Nazionale maggiore italiana.

Gli Azzurri giocheranno contro l’Ucraina al Modigliani Forum giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 e contro la Spagna a Caceres domenica 26 febbraio alle ore 18.00. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, Eleven e Sky Sport.

In bocca al lupo azzurri!

Reyer.it