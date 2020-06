Davide Moretti: “È molto bello che Milano e Messina mi abbiano voluto così fortemente”

Davide Moretti, un ragazzo cresciuto con l’amore per la pallacanestro e il culto del lavoro quotidiano, in diretta sulla nostra pagina Instagram, ci ha raccontato la sua scelta di indossare per la prossima stagione la maglia dell’ A|X Armani Exchange Milano. “È stata una scelta difficile ma alla fine stiamo parlando di uno dei club più importanti d’Europa e di uno degli allenatori più importanti d’Europa. Il fatto che mi abbiano voluto così fortemente per me è stato qualcosa di molto bello”.

Dopo tre anni in America alla Texas Tech University, “il Moro” torna in Italia. “Ho scelto il numero 3 perché è il numero perfetto, 3 sono gli anni in America e parlando con Messina mi ha detto che il 3 è il numero perfetto per un play. Lascio il 25 alla mia esperienza a Texas Tech; è un numero al quale sono molto affezionato e lo utilizzerò di nuovo in futuro.”

Inevitabile il riferimento agli aneddoti raccontati da papà Paolo in merito alla sua esperienza con il coach Ettore Messina “L’aneddoto che mi piace sempre raccontare è la rissa nel derby di Eurolega del ’98. Mio padre era in Fortitudo e Ettore allenava la Virtus e io sono nato proprio la notte di quella rissa. È la prima cosa che mi viene in mente quando penso a mio papà e a Messina”.

Durante la diretta i fan si sono scatenati con numerose domande facendo riferimento anche a Milano città ma Davide ha ammesso di aver visto il Duomo per la prima volta solo qualche giorno fa.

