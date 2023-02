By

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che il giocatore Davide Moretti non sarà disponibile per il match odierno in programma al Taliercio di Mestre contro la Umana Reyer Venezia a causa di una sindrome influenzale con rialzo febbrile.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro