DAZN Got Game: Davide Moretti, playmaker della Openjobmetis Varese ospite della quinta puntata

Martedì 7 novembre alle 14.30 ritorna il consueto appuntamento con DAZN Got Game, il vodcast condotto da Pierluigi Pardo e Matteo Gandini che analizza i temi sportivi del weekend di campionato insieme ai volti più noti della Serie A UnipolSai 2023/24, offrendo una prospettiva unica sui campioni di basket del presente e del futuro.

Giovanissimo, ma vanta già una carriera di alto profilo, l’ospite in studio per la quinta puntata è Davide Moretti, playmaker della Openjobmetis Varese.

Durante la puntata, Moretti, classe ’98, ripercorrerà la sua carriera ormai decennale, a partire dal precoce esordio in Serie A con i colori di Pistoia a 16 anni insieme al padre Paolo, suo capoallenatore ed ex giocatore, con un passato anche nella Virtus Bologna. Dalle emozioni al PalaCarrara, all’avventura oltreoceano in NCAA per tre stagioni alla Texas Tech University, fino al ritorno in Italia, prima a Milano in maglia Olimpia, poi nella VL Pesaro. Moretti darà ora prova di sé alla Openjobmetis Varese, dove è approdato nel luglio di quest’anno: la prossima sfida è fissata per il 5 novembre contro il Banco di Sardegna Sassari (in esclusiva su DAZN, palla a due ore 19.00). Spazio anche al tema della Nazionale, dopo l’esperienza del giovane cestista nelle giovanili e la vittoria del bronzo agli Europei Under 18 nel 2016.

Nella seconda parte della puntata di DAZN Got Game, raggiungerà Pardo e Gandini un altro ospite: Camilla Vescovi, volto della LBA. Insieme, interagiranno con la community rispondendo alle domande poste da tutti i tifosi della palla a spicchi.

Appuntamento con DAZN Got Game martedì 7 novembre alle 14:30 sul canale YouTube di DAZN e successivamente on demand sull’app di DAZN e su Spotify.