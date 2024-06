Dazn porta in campo la Ref Cam per le finali LBA 2024

La Lega Basket Serie A si prepara a vivere il suo emozionante epilogo, le Finali Scudetto, che vedranno per il quarto anno di fila sfidarsi Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano. Uno spettacolo da non perdere per tutti gli appassionati della palla a spicchi, al via da oggi su DAZN, e reso ancora più coinvolgente e adrenalinico con il ritorno “in campo” della DAZN Ref Cam, in collaborazione con LBA e il supporto della FIP.

Dopoil grande successo ottenuto nella finale di Frecciarossa Final Eight 2024, grazie al mix di innovazione e intrattenimento realizzato dal leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo, tutti i tifosi avranno accesso in diretta alle azioni più salienti di tutte le gare della Finale Scudetto, da una prospettiva unica e innovativa, quella dell’arbitro in campo.

L’adozione di soluzioni tecnologiche innovative per amplificare l’esperienza di visione gioca un ruolo sempre più chiave per DAZN che porta ancora una volta il tifoso dentro l’evento sportivo e al centro dell’azione. Un percorso di innovazione e coinvolgimento dei fan che ha l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva e un ulteriore momento di spettacolarizzazione dell’evento, appassionando sempre più persone al grande basket.

Per amplificare di più le emozioni della Finale Scudetto, torna anche la Fan Zone, attraverso la quale gli appassionati di basket potranno commentare in diretta le gare tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano attraverso la live chat esclusiva di DAZN, partecipare a sondaggi e tifare la propria squadra del cuore insieme alla community di fan.

Infine, in app su DAZN, sul canale DAZN Italia di YouTube e su Spotify, anche una nuova puntatadi DAZN Got Game, il vodcast dedicato al mondo del basket condotto da Pierluigi Pardo e Matteo Gandini, con special guest Giampaolo Ricci – dell’EA7 Emporio Armani Milano – e Achille Polonara – della Virtus Segafredo Bologna, e gli interventi dell’arbitro Guido Giovannetti e di coach Andrea Trinchieri, che porteranno tutti i fan dentro il clima Scudetto.

Appuntamento con le LBA Finals Unipolsai 2024 su DAZN, da oggi (palla a due alle 20:30) con una squadra d’eccellenza alla telecronaca che vede Simone Pianigiani al commento tecnico, Matteo Gandini ed Edoardo Testoni alternarsi nel racconto delle battaglie tra le squadre di coach Banchi e di coach Messina.