De’ Longhi Treviso-Vanoli Cremona, la sala stampa: le parole di Menetti e Sacchetti

Massimiliano Menetti (coach De’ Longhi Treviso): “Complimenti a Cremona che ha vinto la partita con merito; devo però dire che sono un po’ deluso perché dopo quell’inizio difficile aver ripreso la gara ed abbrivio, facendo buone cose da ambo i lati del campo mi aveva dato delle speranze di vittoria. Nel momento delicato del match invece abbiamo commesso degli errori imperdonabili che ci hanno tolto fiducia e viceversa la hanno data ai nostri avversari. Questa situazione ha provocato in noi sconforto facendoci abbassare la testa, non voglio più vedere in futuro la mia squadra abbassare la testa. Il campionato è ancora lunghissimo e tutto può cambiare, non dobbiamo perdere la fiducia in noi stessi e lottare sempre fino all’ultimo secondo. Secondo me c’è stato un problema da parte di tutta la squadra all’inizio, poi probabilmente il quintetto iniziale non era quello giusto. Alviti può dare tanto a questa squadra come tutti gli altri; oggi ha fatto una gran partita Cooke III e quindi oggi ha giocato più minuti, ha fatto bene pure Imbrò, poi dovevamo trovare continuità in difesa e quindi ho messo Uglietti, purtroppo in campo ne vanno 5. Probabilmente l’unico errore commesso è stato quello di togliere David (Logan ndr) dopo il quarto fallo commesso. Pistoia ora è una gara cruciale come le altre 15 che ci attendono da qui a fine campionato.”

Romeo Sacchetti (coach Vanoli Cremona): “Era da un po’ che non vincevamo in trasferta; non siamo ancora a posto fisicamente perché questa sera ci mancava una rotazione, Stojanovic ha giocato ma non era al meglio, lo stesso Diener però entrambi alla fine ci hanno dato una grossa mano. Nel primo tempo non ci entrava nulla da 3, mentre nel secondo le quattro bombe che abbiamo trovato ci hanno aiutato dal punto di vista psicologico. Quando incominci a trovare il canestro con più continuità hai pure più fiducia e, forse dirò una stupidaggine, poi trovi più fiducia pure in difesa. Di solito si afferma il contrario in questi casi, però anche quando l’attacco va bene hai più voglia di difendere e ti applichi di più. Vero che le triple di Ruzzier e Diener ci hanno dato più fiducia, ma il break lo abbiamo scavato con una gran difesa sugli esterni di Treviso e senza play ed Happ in campo una scelta particolare, ma che ha dato i suoi frutti. Avevamo cominciato bene pure nelle ultime due trasferte affrontate, oggi abbiamo fatto lo stesso e siamo andati sotto di 6 punti nella ripresa bastava poco per uscire mentalmente dal match e lasciar scappare Treviso, ma per nostra fortuna abbiamo un paio di giocatori di esperienza in più che ci hanno fatto subito rientrare.”