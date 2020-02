De Nicolao, record di assist nel match tra Cantù e Venezia

Nella sconfitta della sua Umana Reyer Venezia contro la S.Bernardo Cinelandia Cantù Andrea De Nicolao (nella foto) ha realizzato 14 assist, nuovo record personale per il giocatore di origini padovane. In questa stagione ci sono state altre due prestazioni da 14 assist in una gara, quella di Markovic alla seconda giornata contro Pistoia e quella di Gal Mekel alla quarta giornata contro la Vanoli Cremona. La prestazione di De Nicolao rappresenta anche il record per un giocatore in maglia Reyer Venezia: nella storia della società lagunare solo in 6 gare un atleta è andato in doppia cifra per assist distribuiti:

14 Andrea De Nicolao 2019/20 vs Cantù

12 Gediminas Orelik 2017/18 vs Pesaro

12 Andrea De Nicolao 2019/20 vs Fortitudo Bologna

10 Julian Stone 2016/17 vs Sassari

10 Dominique Johnson 2017/18 vs Cantù

10 Andrea De Nicolao 2018/19 vs Trento

Record del campionato rimangono i 18 assist fatti registrare da Luca Vitali nella stagione 2016/17 con la maglia di Brescia. De Nicolao è il quarto giocatore nato in Italia ad aver realizzato una prestazione dal almeno 14 assist in una gara di Serie A/A1, insieme a lui oltre a Luca Vitali anche Gianmarco Pozzecco e Giuseppe Poeta.

Legabasket.it