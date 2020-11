Nell’edizione odierna de Il Gazzettino Walter De Raffaele ha analizzato il momento, entrando nella settimana che potrebbe essere decisiva quanto meno per l’EuroCup.

“Nella situazione in cui ci tro­viamo, faremo fatica a presen­tare una squadra competitiva” esordisce coa­ch Walter De Raffaele guardand con preoccupazione anche i prossimi impegni.

EuroCup

Mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre la Reyer si giocherà una buona fetta del prosieguo dell’avventura nella 7 Days Eurocup nel doppio in­crocio al Taliercio contro Bourg en Bresse.

“Messa all’interno dei confi­ni sportivi, la situazione è mol­to complicata e difficile. In que­ste condizioni di roster faccio fatica a presentare una squadra competitiva nei prossimi impe­gni“.

Infortuni e Covid-19

De Raffaele fa riferimento alla positività al virus di Stefano Tonut, Lorenzo D’Er­cole, Gasper Vidmar, Bruno Ce­rella, Andrea De Nicolao e agli infortunati di lungo corso Mit­ francesi saremo gli stessi di Mi­chell Watt e Valerio Mazzola. Ai quali dopo Milano si è aggiunto pure Austin Daye, fer­matosi per il riacutizzarsi del problema al ginocchio.

“Abbiamo due giocato­ri da recuperare da infortuni importanti, altri che tirano la carretta da tempo, adesso Daye che ha giocato senza allenarsi per lungo tempo. I positivi non li abbiamo invece mai visti. Do­menica faranno i tamponi, lu­nedì arriveranno le risposte e, ammesso siano negativi, do­vranno fare le visite di idoneità. Mercoledì andrebbero in cam­po senza allenamenti e dopo 23 giorni a casa. Un rischio altissi­mo dal punto di vista atletico, è improponibile“.

Settimana decisiva

L’ultima partita a ranghi completi la Reyer l’ha giocata l’8 novembre a Roma, poi è arri­vata la trasferta di Milano do­menica scorsa con soli cinque seniores e prossima settimana ci saranno 80′ in appena 24 ore

“Per me è molto difficile provare a com­petere, ci saranno atleti rimasti a casa 23­25 giorni e come mini­mo necessitano di due settima­ne per riatletizzarsi. Sono mol­to preoccupato. Rispetto al campionato, l’Eurocup penso sia un problema perché non hai il tempo di recuperare e posso solo ringraziare i cinque ragazzi che si stanno allenan­do“.

Fonte: Il Gazzettino