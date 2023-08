Decisi gli accoppiamenti per il Trofeo Lovari 2023

Lucca, 03 agosto 2023 – Saranno Tortona-Pesaro e Venezia-Pistoia gli accoppiamenti delle due partite della prima giornata del Trofeo Carlo Lovari in programma il 15 e il 16 settembre al Palatagliate di Lucca e uno degli ultimi appuntamenti della preparazione prima dell’inizio ufficiale della stagione della serie A1.

La prima partita inizierà alle 18.30 e la seconda è in programma alle 21. Le due perdenti si sfideranno il giorno successivo per il terzo posto con inizio alle 18.30 mentre alle 21 scenderanno in campo le due vincenti della semifinale per contendersi l’ottava edizione della manifestazione.

Tutte le indicazioni sul programma con gli eventi collaterali, il costo dei biglietti e l’inizio della prevendita saranno rese note agli inizi di settembre.



Per tutti gli aggiornamenti è possibile seguire gli account Instagram (@trofeo_carlo_lovari) e Facebook (@TrofeoCarloLovari).