Derthona Basket: tutte le amichevoli della preseason 2023

Via alla nuova stagione della Bertram Derthona, impegnata in quota a Sauze d’Oulx nel ritiro precampionato (20-26 agosto), che terminerà con il primo test contro la Reale Mutua Torino.

Dopo il rientro a Tortona, il successivo incontro della prestagione bianconera sarà al PalaRavizza di Pavia contro Lugano: la palla a due è fissata alle ore 18 di domenica 3 settembre.

Altri tre sono gli appuntamenti importanti da segnare in calendario per i tifosi: mercoledì 6 settembre la Bertram Derthona sarà di scena contro i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano nella seconda edizione del ‘Memorial Gianluca Bottacin’. La palla a due è in programma alle ore 20.30 al Palazzetto dello Sport di via Cappuccini a Vigevano, i biglietti sono già acquistabili online sul sito di Vivaticket (link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/ea7-emporio-armani-olimpia-milano-bertram-derthona-basket/212617).

L’occasione per i tifosi di vedere all’opera la Bertram Derthona al PalaEnergica Paolo Ferraris sarà sabato 9 settembre: a Casale la squadra allenata da Ramondino sfiderà la Dolomiti Energia Trentino. La gara inizierà alle ore 20. Le modalità di accesso, il costo del tagliando e tutte le informazioni per assistere all’incontro verranno comunicati nei prossimi giorni.

Nel fine settimana successivo, venerdì 15 e sabato 16 settembre, i Leoni saranno impegnati nell’ottava edizione del Trofeo ‘Carlo Lovari’, che si disputerà al PalaTagliate di Lucca. Nella semifinale i Leoni sfideranno la VL Carpegna Prosciutto Pesaro, mentre l’altra gara in programma metterà di fronte Umana Reyer Venezia e Pistoia Basket 2000.

L’ultima amichevole precampionato della Bertram Derthona sarà martedì 19 settembre a Vitoria-Gasteiz contro il Baskonia. Una sfida dal sapore europeo contro una squadra di EuroLega, prima della sfida contro la Germani Brescia valida per la semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2023 in programma al PalaLeonessa A2A alle ore 20.45 di sabato 23 settembre.

La settimana successiva, domenica 1° ottobre, sarà tempo di prima giornata di regular season di Serie A: al PalaTaliercio i Leoni saranno di scena contro l’Umana Reyer Venezia.

Viviamo insieme il precampionato della stagione 2023/24 dei Leoni!

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET