Derthona – Milano, il prepartita con coach De Raffaele

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, impegnata nell’attesa sfida ai campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano in programma domani alle ore 17 al Forum.

A presentare le caratteristiche della squadra allenata da Ettore Messina è stato coach Walter De Raffaele: “Milano è una squadra di grande struttura e qualità tecnica, non a caso è protagonista in EuroLega. È completa in ogni ruolo e fisicamente prestante, ha la capacità di punire ogni errore e attraversa un buon momento a livello di risultati. Inoltre, ha aggiunto Napier che gli dà leadership ed equilibrio in regia, e vanta in roster una serie di grandi campioni”.

Sulle aspettative e sugli obiettivi della squadra per questa gara, il capo allenatore bianconero ha aggiunto: “Sarà importante l’idea di impattare a livello fisico l’esuberanza in ogni ruolo che ha Milano. Servirà avere coraggio nel giocare una partita strutturata contro una formazione di altissimo livello, avendo intelligenza e grande presenza fisica e mentale”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET