Derthona – Napoli, le parole di De Raffaele: “Dovremo sfruttare l’apporto dei nostri tifosi”

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che sarà impegnata domani alle ore 16.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris contro la GeVi Napoli nell’incontro valido per la 22° giornata del campionato di Serie A.

A presentare la sfida che attende i bianconeri e le caratteristiche dei prossimi avversari è stato coach Walter De Raffaele: “Napoli non ha bisogno di presentazioni, ciò che ha fatto e la vittoria della Coppa Italia sono sotto gli occhi di tutti. Ha grandissimo talento in tutti i giocatori che giocano, sta facendo molto molto bene per cui sarà importante rimanere sulle nostre cose, avere continuità all’interno della gara e sfruttare sia l’apporto del nostro pubblico che limitare la loro capacità di aprire il campo e tirare da tre punti. Dovremo cercare i nostri vantaggi con equilibrio e con la capacità di leggere i momenti della partita”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET