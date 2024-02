Derthona – Sassari, il prepartita con coach De Raffaele

By

Vigilia di 20° giornata di campionato per la Bertram Derthona, impegnata alle ore 19 di domani, sabato 10 febbraio, contro il Banco di Sardegna Sassari. La gara sarà l’ultima che verrà disputata dai Leoni prima della pausa per la Final Eight di Coppa Italia e la successiva finestra di qualificazione delle Nazionali.

A presentare la gara e le caratteristiche dei prossimi avversari è stato coach Walter De Raffaele: “La gara di domani è parte del percorso che stiamo facendo e chiude il primo ciclo di partite da quando sono arrivato. Affrontiamo una squadra di grande talento, che ha inserito Jefferson e spostato Charalampopoulos nel ruolo di ‘4’, cambiando così assetto. Inoltre l’arrivo di Markovic in panchina ha, come spesso accade, dato nuova linfa. Sassari è reduce dalla vittoria casalinga contro Cremona ed è una squadra che gioca una pallacanestro molto dura e di grande velocità, cercando si sfruttare i propri punti di forza”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET