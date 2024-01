Derthona-Venezia, De Raffaele: “Affronteremo una formazione di altissimo livello”

By

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa domani (palla a due alle ore 18) dalla grande sfida all’Umana Reyer Venezia capolista del campionato.

A commentare le qualità degli avversari è stato coach Walter De Raffaele, uno dei grandi ex della sfida: “Mi farà un po’ strano giocare contro Venezia dopo tanti anni passati con loro, ma dalla palla a due l’importante sarà fare il massimo contro una grande squadra, probabilmente oggi la più forte del campionato. Per noi domani sarà una partita importante: affronteremo una formazione di altissimo livello, che ha fatto interventi importanti sul mercato, firmando giocatori di EuroLega o ex NBA”.

Per quanto riguarda l’avvicinamento della Bertram alla partita, il capo allenatore ha commentato: “È stata una buona settimana di lavoro, caratterizzata dall’arrivo di Kamagate che è qui da pochissimi giorni e che abbiamo cercato di inserire all’interno della squadra”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET