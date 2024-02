Dichiarazioni Ario Costa: una nota del Commissioner CIA Luigi Lamonica

By

A seguito delle dichiarazioni rilasciate da Ario Costa, Presidente della Società Carpegna Prosciutto Pesaro, nel corso di una conferenza stampa nella giornata di ieri e attraverso un comunicato stampa nella giornata odierna, il Commissioner del Comitato Italiano Arbitri della FIP Luigi Lamonica precisa quanto segue:

“A nome del CIA, dell’intero movimento arbitrale e soprattutto di Tolga, Gabriele e Fabrizio, terna che ha diretto domenica scorsa la gara tra Givova Scafati e Carpegna Prosciutto Pesaro, accetto le scuse del Presidente Costa. Al contempo sottolineo la necessità di lavorare insieme per trovare in ogni situazione modalità civili per manifestare le proprie opinioni. Pur comprendendo le diverse dinamiche di ogni società e i differenti stati d’animo di allenatori, atleti e dirigenti nel corso di una stagione agonistica, ribadisco l’assoluto rispetto dovuto alla figura arbitrale e prima ancora alla persona. Il CIA rinnova la propria disponibilità ad un confronto sereno e costruttivo”.

fip.it