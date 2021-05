La Dinamo Banco di Sardegna comunica che, in seguito all’accoglimento del reclamo presentato, la Corte Sportiva d’Appello ha revocato il provvedimento di inibizione per sette giorni, sostituita in ammenda, inflitto al tesserato Francesco Sardara.

Sassari, 18 maggio 2021

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna