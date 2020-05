Dinamo Sassari, il DS Paquini: “In Serie A2 mi aspettavo promozioni e retrocessioni”

La redazione di SuperNews intervista il DS della Dinamo Sassari Pasquini. Tra i vari

argomenti affrontati, l’umore della società dopo le decisioni della FIP riguardanti la

chiusura del campionato e le mancate promozioni e retrocessioni e i danni economici

subìti dalla società. Pasquini conclude, infine, esprimendosi su quali basi debba

ripartire la pallacanestro.

Sull’impossibilità di disputare i playoff

Penso che, da un punto di vista prettamente umano, dia fastidio, dal momento che per

noi è un lavoro, ma in primis un hobby. E’ difficile accettare una decisione del

genere. Tuttavia, secondo un ragionamento economico-societario, è risaputo che il

basket si regga sugli incassi che un playoff può garantire, insieme alla possibilità di

poter arrivare in fondo alla competizione. Quindi, è evidente che l’impossibilità di

giocare i playoff sia un danno importante, Inoltre, è importante anche parlare degli

sponsor, che in una situazione delicata come quella che stiamo affrontando, hanno la

priorità di pensare alla propria attività e ai propri dipendenti, prima che allo sport.

Perdite economiche

Credo che, per quasi tutte le società d’Italia, il danno economico si aggiri intorno al

30-40% del budget. Quando iniziano a mancare gli incassi, per una società come la

Dinamo che era abituata al “tutto esaurito” e le cento aziende che collaborano con

noi a livello di sponsorizzazione iniziano ad accusare il colpo dell’emergenza

CoVid-19, è normale che tutto ciò destabilizzi le società sportive.

Ora, secondo me, bisognerà essere bravi a pianificare dei progetti che abbiano due o

tre anni di vita da qui in avanti, e andare a togliere una fetta di budget ogni anno, per

poi riuscire, fra due o tre anni, a ritornare alla condizione in cui eravamo prima del

coronavirus.

Sulle mancate promozioni e retrocessioni

Io ho un’idea un po’ diversa. Quando hai giocato indicativamente venti partite in Serie

A1 e circa ventisei in Serie A2, secondo me si hanno gli strumenti per capire chi

possa essere premiato. Quindi, dalla Serie A1 di pallacanestro non mi aspetto

l’assegnazione dello scudetto, ma per la Serie A2 potrei aspettarmi qualcuno che

venga promosso e qualcuno che invece venga retrocesso.

Strumenti per riprogrammare il futuro del basket

La cosa di cui abbiamo bisogno ora è la concretezza. Quello che deve cambiare è la

garanzia economica che i club devono dare. Bisogna sfruttare questo periodo di stasi

per pianificare e attuare regole solide e concrete, quelle che hanno permesso alla

Lega tedesca di essere una realtà perfetta.

–

Fonte Supernews