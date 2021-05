Provvedimenti disciplinari Serie A e Serie A2. Gare del 16 maggio 2021

Serie A

Play Off – Quarti. Gara 3 del 16 maggio 2021

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Ammenda di Euro 450,00 per offese collettive e sporadiche nei confronti di un tesserato avversario

[art.27,4a RG rec.,art. 24,2b RG].

FRANCESCO SARDARA (dirigente BANCO DI SARDEGNA SASSARI). Inibizione per giorni 7, fino al 23/05/2021, per comportamento offensivo nei confronti di un tesserato avversario. Sostituita con ammenda di Euro 3.000,00 [art. 33,1/1b RG, art. 15,4 RG].

Serie A2

Fase Classificazione

Terza giornata di ritorno, gare del 16 maggio 2021

Girone Azzurro

GABRIELE SPIZZICHINI (atleta 2B CONTROL TRAPANI). Squalifica per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG rec.].

Girone Blu

KIENERGIA RIETI. Il Giudice Sportivo Nazionale, ricevuta in data 14 maggio 2021 la comunicazione da parte del Settore Agonistico della rinuncia della società NPC

Rieti Pall. alla gara n. 4138 Kienergia Rieti – Novipiù Casale Monferrato del 16 maggio 2021

letto l’art. 55 RG,

P.Q.M.

Dispone l’omologazione della gara con il risultato di 0-20. Si riserva ulteriori provvedimenti alla definizione dell’indagine in corso da parte della Procura Federale

sulla società NPC Pall. Rieti, Procura alla quale trasmette anche gli atti della gara in oggetto [art. 55 RG].

