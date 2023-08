Dinamo Sassari, parla Piero Bucchi: “Ecco la mia nuova Dinamo”

Bucchi: “Molto contento della squadra allestita”

Sulle scelte di mercato

“Abbiamo scelto ragazzi con grande voglia ed energia, c’è stata subito sintonia con i nomi che mi ha proposto Federico, che ringrazio ha fatto un eccellente lavoro, non speravo arrivassimo a Tyree, trattativa lunga e difficile, sono felice perché con le nostre possibilità abbiamo messo insieme un roster competitivo, giovane, affamato, più profondo ed europeo. Magari abbiamo scelto giocatori da campionato non da primissima fascia, ma sono convinto che i ragazzi avranno grande disponibilità in palestra, sappiamo che è lì dove dobbiamo fare la differenza e farci trovare subito competitivi”

Sulla Champions

“Rispetto all’anno scorso inizia più tardi di un paio di settimane ma il girone è sempre difficile, massimo rispetto per tutti, dobbiamo essere convinti e aggressivi così possiamo pensare di superare il girone, fare una bella preparazione sarà la chiave”

Sul campionato e sulla Sardegna

“So che ci aspetta un campionato durissimo, ci sono società che hanno investito parecchio, ma sono fiducioso del lavoro che potremo fare in palestra, ho toccato con mano in questi due anni cosa significa la Dinamo in Sardegna, sono contento di andare a Nuoro in ritiro che ci metterà a disposizione tutto il necessario con grande passione e professionalità, ho sentito i ragazzi molto carichi”

Su Gentile capitano

“Gentile sarà il nuovo capitano, se l’è meritato sul campo, sono convinto che saprà prendere nella giusta maniera questa ulteriore responsabilità, gli faccio un grande in bocca al lupo per questo nuovo ruolo”

Su Devecchi

“Con Jack ci siamo sentiti spesso, ha un ruolo importante in società, sarà un collante fondamentale insieme a Federico per la squadra, ci servirà tutta la sua esperienza di campo anche in questa nuova veste”

Sul roster

“Volevo 13 professionisti dall’inizio, ho puntato molto su Pisano che penso possa crescere molto e sono felice che lui abbia scelto di rimanere con la Dinamo e di non andare a giocare altrove, di provare a migliorare con tutto lo staff e con una stagione intensa. Ganda è straordinario, conosce il ruolo, è fondamentale per tutti i ragazzi, si allena benissimo, è un jolly perfetto per il gruppo, mentre Tommaso si è guadagnato la conferma sul campo”

Su Bucchi

“Non è cambiata una virgola, ho grandissima passione, non arretro di un centimetro, faccio questo mestiere con energia e voglia come se fosse il primo giorno, ho desiderio di lavorare e di mettermi sempre in gioco, sono felice di poter iniziare un’altra importante stagione, in questi due anni ho capito che spirito e che identità si porta dietro questa squadra rappresentando la Sardegna, è una responsabilità in più che ho fatto mia”

