Dinamo Sassari, presentato coach Nenad Markovic

Coach Nenad Markovic si presenta in conferenza stampa in Club House:

“Sono molto contento di essere parte di questo storico team, storico perché ha vinto ed è sempre stato competitivo, una grande organizzazione, la gente ama la squadra. E’ la prima volta che lavoro in Italia è sempre stato un mio desiderio dopo Grecia, Turchia, Spagna, conosco Federico da tanti anni, non ho esitato ad accettare l’offerta di Sassari”

“Ho grande rispetto per Bucchi per quello che ha fatto, purtroppo nel nostro mestiere capita, non è la prima volta che prendo una squadra in mezzo alla stagione, ho visto le partite della Dinamo, ma ho bisogno di vedere con i miei occhi in allenamento, la difesa dà certezze, vince le partite, ti dà consistenza, abbiamo assaggiato dettagli dal punto di vista difensivo”

Basket di Markovic, interventi di mercato e partita con Milano

“Il basket di Markovic è quello di trovare la via per vincere le partite, tutti dicono bisogna difendere, segnare punti facili, muovere la palla, sarebbe troppo facile esistono poi gli avversari. Quello che posso dire che tutte le mie squadre hanno sempre avuto un’impronta, una consistenza partendo dalla difesa, arrivo in corsa e non ho costruito la squadra dall’inizio ma sono abituato, nessuna scusa, devo cercare la via migliore per riuscire a cambiare la stagione, per trovare la soluzione giusta”

Mercato? “Devo vedere queste prime tre partite prima della finestra di Coppa Italia, per vedere come si comportano, che energia mettono, quando c’è un nuovo coach, queste settimane prima della sosta saranno necessarie per capire esattamente la squadra”

Le tocca subito una partita contro Milano

“Hanno perso all’andata saranno ancora più affamati, più concentrati, sono un top team in Europa non solo in Italia, giocheranno venerdì con Barcellona ma poco importa, arriveranno con il coltello tra i denti, speriamo di fare una bella partita, magari anche perdere ma fare cose buone, un test per la nostra mentalità”

Che squadra ha trovato, depressa, arrabbiata?

“Non penso che il team sia depresso o arrabbiato, consapevole è la parola giusta, conosce la situazione, che è la cosa migliore per fare il mio lavoro, è il primo punto, nessuno guardava in basso, tutti erano disposti a guardarmi negli occhi, a lavorare, a metterci energia, non credo in un lavoro psicologico, sono stato giocatore, la fiducia si prende lavorando in palestra, si costruisce con la pratica ripetuta. Faremo un lavoro insieme, collettivo, ma anche dei lavori individuali, sono convinto che sia la strada giusta”

Campionato italiano

“L’ho sempre seguito, conosco molti giocatori per averli affrontati in Francia o nelle coppe, è un campionato durissimo perchè oltre alle squadre di Eurolega ci sono altre squadre con grandi budget come Venezia, Tortona, Brescia, Reggio Emilia, Napoli, 7-8 squadre veramente forti, il livello è molto alto, non so se potremmo parlare di salvezza o di guardare più in alto, lo scopriremo in queste settimane”

Messagio ai tifosi:

“Ovviamente quando capitano queste cose è sempre difficile, sostituire un coach che ha fatto benissimo, è il nostro mestiere, sappiamo che la partita con Cremona sarà super importante, è fondamentale la connessione tra squadra e tifosi per riuscire a fare meglio, so che ci tengono molto e noi faremo di tutto per essere all’altezza”.

