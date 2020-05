Djordjevic sulla Serie A a 18 squadre: “E’ una proposta e va presa come tale”

“Serie A di BASKET a 18 squadre? E’ una proposta e va presa come tale. Inutile creare polemiche o parlare delle decisioni che verranno. Io sono ‘in strada’, accetto quello che sara’ deciso, mi adattero’, adattero’ la societa’ e soprattutto la mia squadra a questa nuova competizione”. Lo ha dichiarato il tecnico della Virtus Bologna, Sasha Djordjevic, intervenuto a ‘Domenica sport’ su Radio 1 Rai. “Sicuramente avere un numero pari di squadre e’ giusto per una competizione sportiva – ha spiegato l’ex play serbo – Vediamo quello che portera’ piu’ avanti, pero’ ancora non e’ detto che tutte le 18 andranno avanti. C’e’ una data, il 15 giugno, in cui alcune squadre che potrebbero non farcela, potrebbero non iscriversi”. “Il futuro del BASKET in Italia dipendera’ dal messaggio che sapremo dare – ha aggiunto il coach delle Vu Nere – Non possiamo fare come l’Nba, tutti seguiamo con passione la lega piu’ forte del mondo, ma c’e’ tantissima passione ed anche qualita’ nella lega italiana”. “Giocare a BASKET all’aperto in estate? No, per la pallacanestro che facciamo noi non e’ possibile. Possiamo giocare su qualsiasi tipo di superficie ma c’e’ un grosso rischio di infortuni e l’estate, con il caldo, per gli atleti non e’ positiva. Giocando all’aperto lo si farebbe sul cemento, ed anche una banale caduta – ha concluso Djordjevic – porterebbe ad un grave rischio di infortuni”.