Dolomiti Energia Trentino, coach Lele Molin presenta la sfida di sabato contro Brescia

I bianconeri sabato 7 gennaio affrontano la Germani nel quattordicesimo turno di regular season in Serie A UnipolSai: in palio due punti pesanti per la volata alle Final Eight di Coppa Italia e per tentare un altro assalto a una “big” del campionato

Germani Brescia (7-6) vs. Dolomiti Energia Trentino (7-6)

14a giornata LBA Serie A UnipolSai | PalaLeonessa, Brescia

Sabato 5 gennaio 2023 | ore 20.30 | Eurosport 2, ELEVEN Sports

EMANUELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Brescia in termini di roster e ambizioni è una delle prime quattro realtà del campionato italiano, è una squadra che gioca con grande energia e che ha superato un paio di momenti difficili legati anche agli infortuni per arrivare a questo punto della stagione con grande entusiasmo e consapevolezza, qualità dimostrate nell’ultima vittoria al supplementare che hanno ottenuto a Sassari. Noi invece alla partita di sabato arriviamo con le ali un po’ tarpate dei passi falsi delle nostre ultime uscite: non tanto perché abbiamo perso delle partite, ma perché sentiamo di non esserci espressi al livello a cui aspiriamo. Dobbiamo mostrare una reazione, ma deve essere una reazione di un certo tipo, frutto di un processo e non fine a sé stessa. E’ un momento importante per la squadra, se saremo capaci come io credo di affrontarlo e superarlo con la giusta mentalità ne usciremo più forti di prima. La stagione è ancora lunghissima, ora comincia la fase in cui ogni squadra avvia la sua marcia verso il conseguimento dei propri obiettivi: ecco perché per noi la trasferta di Brescia è subito una preziosa occasione per riprendere il cammino e non ripetere gli errori commessi nelle ultime uscite».

Ufficio Stampa Aquila Basket

Marcello Oberosler