Dolomiti Energia Trentino, con il raduno il “via” ufficiale della stagione 2023-24

Tanto entusiasmo e grande voglia di mettersi al lavoro, la curiosità del primo giorno, un solo assente, Andrejs Grazulis, impegnato con la nazionale lettone negli imminenti Mondiali in Asia: la Dolomiti Energia Trentino con il primo allenamento di squadra alla “Il T quotidiano Arena” di Trento ha dato il via alla nuova stagione sportiva 2023-24 che la vedrà impegnata per la decima stagione consecutiva in Serie A UnipolSai e per l’ottava volta anche in BKT EuroCup.

Con il gruppo agli ordini di coach Paolo Galbiati e del preparatore atletico Matteo Tovazzi lavorano anche i tre “under” Saliou Niang, Lorenzo Zangheri e Mahamadou Diarra oltre a Maximilian Ladurner, che comincerà la preseason con la squadra in attesa di evoluzioni del mercato.

Una quarantina di giorni di preparazione in vista della prima giornata di campionato prevista per sabato 30 settembre contro la neopromossa Cremona: in avvicinamento, il ritiro in Val di Non tra il 30 agosto e il 2 settembre e sette appuntamenti amichevoli che includeranno anche l’ormai rituale Memorial Brusinelli del 16 e 17 settembre proprio sul parquet di casa della “Il T quotidiano Arena”.

LUIGI LONGHI (Presidente DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «Diamo con orgoglio il benvenuto a tutti i nuovi arrivati e siamo davvero entusiasti di cominciare ufficialmente il nostro percorso nella stagione 2023-24: per noi è una stagione significativa perché è la decima consecutiva di Serie A, anche quest’anno tutta la squadra sarà chiamata a rappresentare non solo il club che ogni giorno lavora dietro le quinte, ma per rappresentare una città sempre più innamorata di pallacanestro».

PAOLO GALBIATI (Allenatore DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «Come già ho avuto occasione di dire, ai tifosi posso promettere una sola cosa: che la squadra, lo staff, ognuno di noi, darà il massimo ogni giorno per crescere e per competere. Siamo carichi e fiduciosi, le sensazioni di questo primo giorno sono positive: c’è chi quest’anno vuole fare passi in avanti per diventare protagonista, c’è chi ha voglia di rivalsa, c’è chi deve confermarsi ad alto livello. Insomma c’è tanta motivazione e tanta voglia di fare bene insieme».

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Il ROSTER del raduno:

Play/Guardia – Kamar BALDWIN, USA, 1997

Play/Guardia – Prentiss HUBB, USA, 1999

Play/Guardia – Toto FORRAY, ITA-ARG, 1986

Play/Guardia – Quinn ELLIS, ITA-ENG, 2003

Guardia/Ala – Luca CONTI, ITA, 2000

Guardia/Ala – Saliou NIANG, ITA-SEN, 2004

Ala – Davide ALVITI, ITA, 1994

Ala – Myles STEPHENS, USA, 1997

Ala – Mattia UDOM, ITA, 1993

Ala – Lorenzo ZANGHERI, ITA, 2004

Ala – Mahamadou DIARRA, MAL, 2005

Centro – Paul BILIGHA, ITA, 1990

Centro – Derek COOKE JR, USA, 1991

Centro – Maximilian LADURNER, ITA, 2001

STAFF:

Head Coach – Paolo GALBIATI

Assistenti – Davide DUSMET, Fabio BONGI

Preparatore atletico – Matteo TOVAZZI

Team Manager – Simone PIERICH

Medico Sociale – Fabio DIANA

Fisioterapisti – Giacomo BECCUCCI, Ludovico DE LUCA-CEROS

Massaggiatore – Franco JACHEMET

Video Coordinator – Nicolò GILMOZZI

Video Analyst – Chen LINHAO

