Dolomiti Energia Trentino, con il raduno si apre la stagione 2020-21

La Dolomiti Energia Trentino muove i primi passi nella nuova stagione 2020-21 con il primo allenamento di gruppo alla BLM Group Arena: seppur a ranghi ridotti, i bianconeri sono tornati a respirare l’aria della sessione di squadra per la prima volta dalla sospensione del campionato a causa dell’emergenza Covid-19, arrivata lo scorso mese di marzo.

Agli ordini di coach Nicola Brienza e del suo staff, oltre che del nuovo preparatore atletico Matteo Tovazzi, capitan Forray e compagni hanno svolto una prima “sgambata” e qualche tiro nel palazzetto di via Fersina dove da questa settimana lavoreranno a ritmi serrati in vista dei primi appuntamenti ufficiali tra Supercoppa, campionato e 7DAYS EuroCup.

Toto Forray, Luca Conti, Luca Lechthaler, Max Ladurner, Andrea Mezzanotte, Jeremy Morgan e Davide Pascolo i membri della prima squadra impegnati in palestra assieme ai giovani Sadio Traore, Talà Gaye e Igor Jovanovic e all’aggregato Matteo Picarelli.

A Trento intanto è arrivato anche l’esterno statunitense Victor Sanders, che osserverà il periodo di quarantena domiciliare previsto dalle norme vigenti.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «In questo primo giorno in palestra con la squadra c’è grande emozione: oltre che per la nuova stagione e per i nuovi giocatori, quest’anno sentiamo tutti questa sensazione nuova in più addosso dopo cinque mesi di inattività e per tutto quello che è successo. Abbiamo grandi stimoli, grande voglia di essere sul parquet, di lavorare assieme, di giocare finalmente a pallacanestro. Dovremo abituarci a regole e routine un po’ diverse in questi giorni di allenamento della BLM Group Arena, ma il semplice fatto di essere qui con maglietta e pantaloncini è bello, ci dà soddisfazione e carica. Pensando alla squadra, una delle caratteristiche che accomuna tutti i giocatori, confermati e nuovi, è quello di essere disposti a lavorare tanto in palestra e avere spirito competitivo per la crescita individuale e per i risultati della squadra. Sarà una Dolomiti Energia atletica e che avrà grande impatto in difesa: all’interno del club a tutti i livelli c’è grande attesa e grande voglia di vedere questa squadra lavorare in campo al completo».

RUDY GADDO (Assistente General Manager DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «In queste settimane abbiamo lavorato per costruire una squadra in linea con l’identità del club, una squadra formata da giocatori che abbiano voglia di difendere e voglia di passarsi il pallone in attacco. Abbiamo assemblato un gruppo in cui le caratteristiche tecniche ed emotive dei singoli componenti vanno a completarsi e allo stesso tempo vanno ad assecondare quello che è il disegno di squadra del coach. Dal primo giorno sarà importante lavorare seguendo quelli che in Aquila Basket sono sempre stati valori fondamentali: provare a migliorarsi giorno dopo giorno, cercare di raggiungere il livello più alto possibile ed essere pronti a confrontarsi con identità e compattezza contro tutti gli avversari in Italia e in Europa».