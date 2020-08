Dolomiti Energia Trentino: ecco i nuovi numeri di maglia dei bianconeri

Si avvicina il ritorno in campo della Dolomiti Energia Trentino, si avvicina la ripartenza del basket!

Sulle divise realizzate dal nuovo sponsor tecnico dei bianconeri Nike in collaborazione con GTZ Distribution, i tifosi bianconeri si abitueranno presto a vedere associato ad ogni campione della Dolomiti Energia Trentino il numero da loro scelto per la stagione sportiva 2020-21 che li vedrà protagonisti in Supercoppa, Serie A e 7DAYS EuroCup.

Non cambiano numero i confermati dalla scorsa stagione: capitan Toto Forray resta fedele al suo “argentinissimo” 10 dell’idolo Diego Armando Maradona, Davide Pascolo tiene lo “storico” 7, Andrea Mezzanotte il 14, a Max Ladurner va il 23, quello reso immortale nel mondo della palla a spicchi da Michael Jordan e LeBron James, Luca Lechthaler conferma il suo 25.

In attesa di vederli finalmente in campo con i colori bianconeri, ecco anche i numeri di maglia scelti dai nuovi arrivati: Kelvin Martin giocherà con la canotta numero 1, vestita in passato da protagonisti assoluti della storia recente dell’Aquila Basket come Tony Mitchell, Devyn Marble e James Blackmon; numero 8 per il rientrante Luca Conti, quello portato in tempi recenti da Keaton Grant e Filippo Baldi Rossi. Gary Browne utilizzerà la maglia con il 9, sfoggiato già in nazionale portoricana e lo scorso anno al Darussafaka: conferme dei propri numeri rispetto agli anni del college e poi da pro per Victor Sanders, che vestirà la numero 11, e Jeremy Morgan, che legherà il suo nome alla maglia numero 20 che a Trento fu tra gli altri di BJ Elder.

JaCorey Williams avrà il numero 22, prima di lui all’Aquila lo ha avuto Dustin Hogue, mentre per la prima stagione in assoluto in Europa l’idolo di North Carolina Luke Maye ha scelto la canotta #32, quella a cui ha legato il suo nome durante i quattro esaltanti anni di pallacanestro collegiale.

Ufficio Stampa Aquila Basket

Marcello Oberosler